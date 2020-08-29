Лоза высказался о нападении украинских националистов под Харьковом

Москва, 29 августа. Украинские новости о совершенном нападении на автобус с активистами движения за мир никого не удивили. Об этом заявил известный исполнитель Юрий Лоза.

По его словам, правительство Украины не хочет мира. Именно поэтому нападение «нациков» на автобус с представителями партии «Патриоты — за жизнь» не являются удивительными.

«Украинские новости о нападении нациков на автобус с активистами движения за мир никого не удивляют, потому что мира в руководстве страны никто не хочет», — передает слова Лозы издание «Русская весна».

Обычная война заканчивается разгромом противоположной стороны, а гражданская — не имеет конца, отметил он. Даже если у националистов получится сравнять с землей Донецк и Луганск, то спустя годы подрастут их дети, которые снова возьмут в руки оружие, заявил Лоза.

Напомним, что представители украинских националистических организаций «Азов» и «Национальный корпус» совершили огнестрельное нападение на автобус со сторонниками общественной организации «Патриоты — за жизнь» под Харьковом. Об этом сообщил глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.