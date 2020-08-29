Литва ставит под удар порт в Клайпеде, вмешиваясь во внутренние дела Минска

Минск, 29 августа. Политический конфликт, возникший между Минском и Вильнюсом, может сильно ударить по экономическому благосостоянию Литвы. К такому выводу пришел белорусский политический эксперт Алексей Дзермант. В интервью информационному порталу Baltnews он обратил внимание, что санкции, которые планируют ввести литовские власти против белорусских политиков, грозят серьезными ответными мерами со стороны Минска.

Напомним, что ранее официальные представители Литвы сообщили о намерении ввести санкции против Белоруссии. Под удар могут попасть более 100 белорусских граждан, связанных с политической деятельностью Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что, в случае введения подобных ограничений, власти страны могут принять решение о переориентации торговых потоков из литовских портов на альтернативные.

Дзермант, комментируя подобное заявление Лукашенко, заметил, что это может грозить серьезными последствиями для экономического благополучия Литвы. Он указал, что планы Белоруссии по кардинальному изменению торговых грузопотоков нанесут серьезный удар по литовским портам. Прежде всего пострадает Клайпедский порт, где около 30% всего грузопотока зависит от Минска.

«То есть это серьезный удар по доходной части литовского бюджета. В ближайшее время будет в целом спад товарооборота между Литвой и Белоруссией. Мы видим, что руководство Литвы заняло неконструктивную позицию, и это, так или иначе, отразится на экономике», – объяснил политолог.

По мнению Дзерманта, Литва, вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии, ставит под удар не только свои порты, но рискует окончательно испортить экономические партнерские отношения с Минском. Однако белорусскому руководству стоит задуматься о том, чтобы провести полную диверсификацию своих грузопотоков и окончательно отказаться от услуг литовских портов.

Ранее в Литве отреагировали на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко переориентировать торговые потоки. Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что подобное решение может грозить последствиями для экономического благополучия Минска.