Российские звезды шоу-бизнеса торгуют обоями и туалетной бумагой

Москва, 29 августа. Туалетная бумага, обои, постельное белье и эксклюзивные гробы. Журналисты представили подборку самых странных попыток заработка среди звезд шоу-бизнеса.

Журналисты издания Kp.ru проследили, на чем пытались заработать деятели отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Так, например, певец Стас Михайлов выпустил комплект постельного белья, называющийся «Все для тебя». Свою фотографию наносить на ткань артист не стал. Зато в упаковку вложен диск с композициями исполнителя. Белье, кстати, недорогое. Комплект стоит чуть больше тысячи рублей.

«Чтобы сон всегда был комфортным, а пробуждение приятным, мы предлагаем вам этот комплект постельного белья. Постельное белье порадует поклонников и подарит каждому частичку творчества Стаса Михайлова», — говорится в сообщении промо-компании продукта.

Его коллега по сцене, «король эстрады» Филипп Киркоров также пытался заработать на товарах для дома. Коллекцию под названием «Филипп Киркоров. Первая часть. Музыка стен» разрабатывал итальянский дизайнер Эджио Фредди. Обои с «легким посылом к дворцовому стилю», по мнению Киркорова и разработчиков, получились «без лишнего блеска и вычурности». Такие обои призваны «притянуть богатство в дом, они заколдованы», уверяли пиарщики. За рулон просят 4000 рублей.

Более вызывающим стал мерч от рэпера Алишера Валеева, известного по псевдониму Моргенштерн. Исполнитель, который и так часто попадает в новостные ленты, взорвал Сеть фотографиями туалетной бумаги. Рулон был оформлен в стиле ленты приложения Instagram. Главным героев снимков был сам Моргенштерн. Воспользоваться бумагой по назначению можно чуть меньше чем за тысячу рублей.

«Мы создали самый величайший, самый гениальный, самый великолепный мерч за всю историю мерча», — заявлял Моргенштерн.

Шокируют публику и западные звезды. Британская певица Кэти Прайс начала выпускать линию эксклюзивных гробов. Отправлять в последний путь в ее товаре она предлагает женщин с чувством юмора. Гроб будет исполнен в розовом цвете, украшен стразами. На крышке будут декоративные элементы, напоминающие женскую грудь.

Отличилась и звезда супергеройских фильмов Гвинет Пэлтроу. Она выпустила свечи с ароматом своей вагины. Первую партию сувениров скупили моментально, поэтому Пэлтроу планирует выпускать новую линейку с «ароматом оргазма».