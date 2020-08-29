Мясников поблагодарил спасших Навального омских врачей

Москва, 29 августа. Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к врачам омского медучреждения, которые занимаются лечением Алексея Навального. Видео он опубликовал в своем Telegram.

Мясников выразил слова благодарности российским медикам за лечение и спасение жизни Алексея Навального. Он отметил, что очень важно поставить верный диагноз и правильное лечение. По его словам, о заслуге омских специалистов знают и врачи из Германии.

«Я не слышал осуждения или сомнений именно от врачей, профессионалов <…> о том, что что-то сделано было не полностью или не так», — заявил Мясников.

Телеведущий также обвинил тех, кто с критикой высказывается в отношение омских врачей. По его словам, они «гневят Бога». Он призвал специалистов из Омска не обращать внимания на подобные заявления, отметив, что горд их поступком.

«Мы все с вами, мы знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь», — подчеркнул телеведущий.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал необоснованной критику в адрес омских медиков из-за инцидента с Алексеем Навальным. Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован региональную больницу. Позже Навального перенаправили самолетом из Омска в Берлин.

Оперативная реакция западных властей, моментальный вылет медицинского судна и использование врачей немецкой армии для транспортировки Навального в клинику для, скажем так, политических больных — это не случайные вещи, а заранее спланированная операция. Об этом заявил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.