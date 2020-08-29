Сейчас нам уже тяжело представить индустрию красоты без парикмахеров. Чтобы чувствовать себя уверенно на грядущем свидании, выпускном вечере или важной деловой встрече, необходимо выглядеть на все сто. В первую очередь это касается волос. Мероприятие пройдет безупречно, если ваша прическа будет просто неотразимой. Однако, согласитесь, что самостоятельно «соорудить» что-то достойное у себя на голове зачастую бывает сложно. Поэтому на помощь всегда спешат парикмахеры. Но есть ли у этих мастеров профессиональный праздник? Оказывается есть и уже очень скоро!

Немного истории

К сожалению, сказать, в каком именно году парикмахеры начали отмечать профессиональный праздник, нельзя. Однако точно известно, что это очень древняя профессия, в которой мастера еще в древние времена помогали делать людей красивыми.

Однако историкам удалось узнать многое о развитии этого ремесла. Выяснилось, что в Древнем Египте к услугам парикмахеров зачастую прибегали супруги фараонов. Они делали сложные прически, украшали волосы драгоценными бусинами и камнями, окрашивали локоны при помощи басмы и хны. Также археологи уже давно доказали, что у египтян имелись своеобразные аналоги современных ножниц и бритвенных станков, которыми они придавали форму прическе. Но это еще не все! Оказывается египтяне использовали толстые металлические пруты, нагретые на огне, чтобы делать локоны. Прямым доказательством стали найденные древнеегипетские фрески, на которых женщины изображены с волнистыми волосами и украшениями в виде колец и лент на головах.

Парикмахерское дело получило новый этап в развитии в Древней Греции. Эллинов можно считать родоначальниками салонов красоты. В таких заведениях обычно работали рабы, которых обучали парикмахерскому искусству. А за услугами туда наведывались особы из знатных родов, чтобы сделать себе модную прическу и даже поухаживать за ногтями. В то время эталоном красоты считалась императрица, поэтому все жительницы Древней Греции прибегали к различны уловкам, лишь бы немного походить на своего кумира.

Поэтому они ли в салон, чтобы окрасить волосы в русый цвет. Но ведь тогда у парикмахеров не было современных красок, как же они справлялись со всеми запросами модниц? Все просто — волосы красили травяными отварами. После чего девушками делали укладки и прически, где использовались живые цветы и даже настоящий жемчуг.

Это сфера развивалась с ходов времени и вот уже в средневековье люди не могли представить свою жизнь без парикмахеров. Посещать салоны стали не только женщины, но и мужчины. Мытье, различные стрижки, укладки и даже удаление бородавок. Всем этим занимались исключительно парикмахеры.

И наконец в конце 19 века в США открывается первая профессиональная школа для будущих парикмахеров. После окончания мастера получали сертификаты, подтверждающие их умения. С тех пор это ремесло стало считаться настоящей и довольно престижной профессией, которая требует наличие не только определенных навыков, но и чувства стиля.

Традиции в наше время

День парикмахера ежегодно отмечается 13 и 14 сентября. Мастера получают поздравления не только от клиентов, но и от руководителей салонов, в которых они ежедневно трудятся. В эти дни вся индустрия красоты буквально кипит: проходят мастер-классы, организовываются розыгрыши сертификатов на стрижки, дарятся купоны и предоставляются скидки.

Для самих парикмахеров организовываются открытые уроки и конференции, где каждый из них может поделиться своими секретами или же научиться каким-то новым приемам. Помимо этого во время профессионального праздника часто проводятся курсы по повышению квалификации, а также различные креативные конкурсы, где мастера окрашивают волосы моделей во все цвета радуги, демонстрируют чудеса укладок и показывают мастерское владение инструментами.

Поэтому если вы запишетесь к мастеру именно на один из этих дней, не забудьте поздравить его. Ведь даже в свой профессиональный праздник парикмахеры находятся на работе, и всегда готовы прийти к нам на помощь перед ответственным и волнительным событием.