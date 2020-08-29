Малькевич о флешмобе в поддержку Шугалея и Суэйфана: Русские не сдаются

Москва, 29 августа. Российский журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич принял участие во флешмобе в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме «Митига». Малькевич принял участие во флешмобе, выложив фото в своем Telegram-канале.

Член Общественной палаты призвал своих подписчиков не оставаться равнодушными к тяжелой судьбе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которых без предъявления каких-либо официальных обвинений держат в «Митиге».

Малькевич напомнил пользователям Сети о лозунге «Русские не сдаются» и передал эстафету поддержки своим коллегам.

«И здесь мы каждый день бьемся за возвращение социологов. Всеми доступными нам способами. Естественно, я принял участие в этой акции. И передаю эстафету коллегам с RT, сражающимся за свободу слова. За то, что сражался и страдает прямо сейчас Максим Шугалей», — написал Малькевич.

Напомним, что Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию в начале прошлого года, чтобы проводить социологические исследования. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа без предъявления каких-либо официальных обвинений поместило их в застенки тюрьмы «Митига», известной многочисленными пытками и бесчеловечным отношением к заключенным. О социологах уже вышел второй фильм «Шугалей-2».

В данный момент блогеры и общественные деятели всеми силами стараются привлечь внимание российской общественности к страданиям социологов в Ливии. Во флешмобе в соцсетях приняли участие уже десятки известных личностей, в том числе телеведущая Эвелина Бледанс, борец MMA Джефф Монсон, блогеры Айза Долматова и Женя Искандарова.