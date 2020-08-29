Как и когда в России отмечается день программиста: изучаем традиции и историю праздника

На секунду представьте, что вы попали в 18 век. Вокруг столько всего необычного и интересного. Но вот незадача — в кармане не оказалось любимого смартфона. Да что уж говорить, тогда и программистов не было. Ведь сейчас в России существует их профессиональный праздник, который вот уже на протяжении десяти лет отмечается в середине сентября. Предлагаем изучить историю и традиции, а также узнать, как же сейчас поздравляют программистов.

История праздника

Российские представители IT-сферы на протяжении многих лет отмечали свой профессиональный праздник 22 апреля. Если эту дату написать цифрами, то получится 22.04, а эта дата в точности повторяет код специальности «Программное обеспечение вычислительной техники» в Общероссийском классификаторе — 2204. Сейчас эти данные уже можно назвать устаревшими, поскольку код был заменен.

Но все же заслуга об изменении даты празднования принадлежит журналисту и основателю издательского дома «Компьютерра» Дмитрию Мендрелюку. В 1996 году он заявил, что День программиста лучше отмечать на 256 день года, ведь это число в языке программирования очень важно.

Интересный факт

Если объяснять простым языком, то 256 — это самое наибольшее число элементов любой системы с восьмибитным кодированием, которое в нее можно уместить. Кроме того, это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году.

Спустя 8 лет с такой же идеей выступил специалист из популярной веб-студии Валентин Балт. Он не только выступил с подобным предложением, но и занялся сбором подписей для обращения к властям. Айтишники охотно помогли ему и менее чем за неделю он смог собрать порядка 10 тысяч подписей.

Дело было сделано, и к работе подключилось министерство связи. Был создан целый проект указа, который в 2009 году был вынесен на рассмотрение правительства. Спустя пару месяц тогда занимавший пост президента Дмитрий Медведев подписал указ о «О Дне программиста», и таким образом праздник попал в российский календарь.

Какого же числа отмечается День программиста

Задолго до появления идеи отмечать этот праздник именно на 256 день, сотрудники IT-сферы праздновали его в совершенно разные дни. К примеру, одной из дат было 19 июля. В этот день в мире официально была создана самая первая программа для компьютера.

Еще одной датой было 10 декабря. Здесь более глубокая история — в этот день в далеком 1815 году родилась Августа Ада Кинг, или по-другому Ада Лавлейс. Именно эта женщина считается родоначальницей всего программирования. В свое время она создала описание первой вычислительной машины. Помимо этого она верила, что в будущем компьютеры будут использоваться не только для работы, но и для развлечений.

Можно выделить еще одну дату — 4 апреля. В этот день католики отмечают День святого Исидора Севильского, которого считают покровителем пользователей компьютеров и Интернета.

В этом году праздник выпадает на 12 сентября. Поэтому если в вашей семье есть айтишник, то советуем уже начать выбирать подарок.

Традиции

Какой же праздник обходится без подарков и поздравлений со стороны коллег, родных и близких. Активное участие в торжестве принимают и руководители компаний, где имеется IT-отдел. Они награждают своих сотрудников специальными грамотами, дипломами и нередко дают хорошие премии.

Также в сентябре для профессионалов организуются курсы по повышению квалификации, уроки и большие конференции с участием именитых специалистов, которые рассказывают о самых современных разработках. На этих мероприятиях айтишники с удовольствием делятся своим опытом и маленькими хитростями, к которым они прибегают во время работы.

Помимо этого сентябрь буквально «напичкан» различными конкурсами, где могут принять участие программисты. Для оценки их работы приглашаются настоящие профессионалы и эксперты, которые дают полезные советы, а победителям вручают ценные призы.

Если хотите порадовать близкого человека, работающего в этой сфере, постарайтесь мыслить глобально. Не стоит заострять внимание на кружках и футболках с глупыми надписями. Присмотрите что-то действительно полезное для работы, посоветуйтесь с его друзьями или узнайте у консультанта в магазине, что можно преподнести программисту в качестве подарка. Так вы подарите ему отличное настроение и ценную вещь для удобства работы.