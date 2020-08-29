Military Watch раскрыл «сверхчеловеческие» перспективы российского Су-57

Москва, 29 августа. Новейший российский многофункциональный истребитель Су-57 может стать основной платформой для разработки летного боевого комплекса шестого поколения. К такому выводу пришли журналисты американского военно-политического издания Military Watch. Авторы материала заметили, что отечественный самолет обладает большим количеством перспективных возможностей, которые позволят в будущем провести глобальную модернизацию.

В Military Watch обратили внимание, что Россия на данный момент уже работает над обновлением Су-57. Новейший истребитель может получить специальный боевой комплекс, который позволит использовать его в качестве ударного беспилотника. В скором времени самолет будет готов к воздушному бою как при участии пилота, так и без него. Подобная особенность характерна для боевых машин шестого поколения.

Авторы статьи уверены, что российские инженеры способны внедрить в Су-57 технологии, которые свойственны лишь истребителям нового поколения. Речь идет о специальной лазерной системе, обеспечивающей оборону самолета, а также о мощнейшем комплексе РЭБ, способным выводить из строя самолеты противника.

«Этот истребитель планируется превратить в платформу шестого поколения. Его электроника, двигатели и вооружение будут модернизированы, а также внедрен ряд других технологий следующего поколения, такие как искусственный интеллект, способность нести гиперзвуковые баллистические ракеты», — заметили журналисты Military Watch.

Эксперты уверены, что Су-57 имеет «сверхчеловеческие» перспективы, поскольку может стать полноценным беспилотным ударным комплексом. Модернизация истребителя позволит ему осуществлять экстремальные маневры, которые «не сможет перенести пилот, находясь в кабине».

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 совершили перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H в небе над Балтийским морем. После приближения самолетов ВКС РФ борт США был вынужден изменить свой курс.