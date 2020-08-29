Эксперт объяснил, почему Прибалтика не запретит энергию Белорусской АЭС

Рига, 29 августа. Специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович прокомментировал планы Латвии по возможному отказу от закупки электроэнергии из Белоруссии. Он объяснил, чем обернется для Риги это решение, в интервью информационному порталу Sputnik.

Напомним, что Рига, как и Вильнюс, собирается запретить поставки из Белоруссии из-за введения в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (АЭС). Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что страна способна полностью отказаться от закупок электричества с Белорусской АЭС, замещая их поставками из других стран через магистраль между Латвией и Россией.

Носович, комментируя заявление официального представителя Латвии, напомнил, что если Прибалтика запретит закупку энергии из Белорусской АЭС, то ее ждут серьезные последствия. Он указал, что подобный план попросту невозможно реализовать, поскольку Россия и Белоруссия обладают единой электросетью. Если Рига и Вильнюс примут решение полностью отказаться от поставок электроэнергии с БелАЭС, то не смогут покупать ее и через Россию.

«Не смогут в электросетях разделять ее на белорусскую, российскую, на энергию, полученную с тепловых станций, полученную с атомных станций. Это невозможно», — обратил внимание Носович.

Эксперт заметил, что таким образом Прибалтика рискует полностью остаться без электричества, поскольку, бойкотируя белорусскую атомную станцию, не сможет воспользоваться российским электричеством.

Ранее СМИ сообщили, что Госкорпорация «Росатом» приступила к загрузке ядерного топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС. До конца августа специалисты планируют осуществить закладку всех 163 тепловыделяющих сборок.