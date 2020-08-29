Баранец оценил перспективы нового российского антидрона «Сапсан-Конвой»

Москва, 29 августа. Новейший беспилотный комплекс «Сапсан-Конвой», который был представлен широкой публике в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020», обладает огромным боевым потенциалом и позволит России организовать комплексную защиту от нападения ударных дронов противника, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В интервью ФБА «Экономика сегодня» он оценил уникальность и перспективы нового «антидрона», который вскоре может поступить на вооружение российской армии. Баранец обратил внимание, что «Сапсан-Конвой» способен удивить своими возможностями и характеристиками. Этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА), поднимаясь в воздух, способен фиксировать как маленькие, так и большие вражеские дроны. Многофункциональный комплекс предотвращает нападение БПЛА противника за счет специальных радиоэлектронных систем, подавляющих сигнал каналов глобальной навигационной спутниковой системы.

Эксперт обратил внимание, что до создания подобного комплекса Россия не обладала средствами борьбы с вражескими ударными беспилотниками, которые осуществляют нападение с помощью тактики роя. Однако «Сапсан-Конвой» запросто выводит из строя систему управления таких дронов и берет их под свой контроль.

«Мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапсан-Конвой» способен засекать объекты, не превышающие размер в тридцать сантиметров, а также пять-шесть метров. Это уникальная возможность комплекса», – подчеркнул Баранец.

По его словам, Россия проведет ряд испытаний нового комплекса, в том числе и с помощью тестов в реальной боевой обстановке. Первые образцы уже в скором времени могут отправить на военную базу РФ в Сирии.

Ранее Баранец прокомментировал испытания беспилотной версии новейшего российского танка T-14 «Армата». Он по достоинству оценил боевую машину, а также рассказал об уникальных особенностях данного вида вооружений.

