Телеведущий Дибров рассказал о последствиях инсульта

Москва, 29 августа. Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что чувствовал во время инсульта и как изменились его привычки после лечения.

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал журналистам, что прекратил употреблять алкогольные напитки после перенесенного инсульта. Теперь, по словам звезды Первого канала, рюмку горячительного заменила рюмка «пилюль». Также Дибров бросил курить. Об опасности этой привычки его предупреждала врачи телеведущая Елена Малышева.

Дмитрий Дибров также поделился своими воспоминаниями о том моменте, когда ему стало плохо. Он почувствовал, что «полмира закрывается «золотой занавеской» и не мог вымолвить ни слова. Дибров рассказал, что ему оказал помощь телеведущий Леонид Якубович. Он же распорядился вызвать скорую помощь.

«В это время кровь заливает мозг. К счастью, академик Шабунин высылает соответствующую «скорую», и уже через 20 минут я лежу в реанимации. Почему это важно? Это и есть та самая секунда в жизни, которая длится час. Вот первый час и есть решающий. Бессознательное состояние отступило, когда я уже находился в машине и ехал в больницу. Более того, я даже понимал, что у меня инсульт», — рассказал Дибров в интервью Kp.ru.

В первые дни после госпитализации телеведущий не распространялся о диагнозе. Достоверно об этом стало известно только после того, как супруга шоумена Полина Диброва рассказала, что они проходят восстановление в санатории Железноводска.

Сейчас семья Дибровых перебралась на отдых в Сочи. Дмитрий продолжает восстанавливаться после инсульта, а его 31-летняя жена приходит в себя после коронавируса.