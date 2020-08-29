Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

Москва, 29 августа. Протестующие в Берлине начали скандировать фамилию президента РФ Владимира Путина, сообщает в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Там же он опубликовал видео с места митинга против мер по борьбе с коронавирусом. На опубликованной записи можно видеть, что некоторые демонстранты даже держат российские флаги. В ответ на вопрос, почему они вышли на протест именно с флагами РФ, один из протестующих заявил: «Потому что Путин может надавить на Трампа».

В Берлине скандируют «Путин! Путин!» в ходе митинга против мер, принимаемых немецкими властями по борьбе с COVID-19. Поясняют - «Всё просто. Потому что Путин может надавить на Трампа». ????(т/к расстрельный) pic.twitter.com/XsnvYHMMxS — Эльвира Шишкина (@ellacanary67) August 29, 2020

Напомним, в масштабной акции в столице Германии принимает участие почти 20 тысяч человек.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что Берлину очень трудно работать с Вашингтоном.