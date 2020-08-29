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Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

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Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»Москва, 29 августа. Протестующие в Берлине начали скандировать фамилию президента РФ Владимира Путина, сообщает в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов. 

Там же он опубликовал видео с места митинга против мер по борьбе с коронавирусом. На опубликованной записи можно видеть, что некоторые демонстранты даже держат российские флаги. В ответ на вопрос, почему они вышли на протест именно с флагами РФ, один из протестующих заявил: «Потому что Путин может надавить на Трампа».

Напомним, в масштабной акции в столице Германии принимает участие почти 20 тысяч человек.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что Берлину очень трудно работать с Вашингтоном. 

«Трамп рассматривает Европу как рынок сбыта или даже как соперника. Или как вассала, который во всем должен слушаться Америку, следовать в фарватере американских интересов. Меркель считает, что это невозможно, европейцы считают, что это невозможно», — пояснил он. 

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