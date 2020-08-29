В Крыму заявили, что полуострову не нужна «опасная» украинская вода

Симферополь, 29 августа. Вода, которая может поставляться в Крым из Украины представляет опасность для населения полуострова. Об этом заявил глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Константинов прокомментировал заявление Киева, о возобновлении водоснабжения полуострова. На Украине, напомним, заявили, что воду в Крым будут поставлять только в том случае, если полуостров вернется в состав Украины. Константинов отметил, что при такой позиции властей соседнего государства, украинская вода не нужна в Крыму.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно», - заявил Константинов в комментарии для РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что в регионе есть собственная программа по обеспечению населения водой. Работа в этом направлении будет продолжаться. Также чиновник отметил, что вложение средств в восстановление Северо-Крымского канала необходимо.

Водоснабжение полуострова прекратилось в 2014 году, после того как жители Крыма в результате референдума высказались за присоединение Крыма к России. Решение о референдуме было принято после государственного переворота на Украине в начале 2014 года.