Эксперты назвали 10 самых популярных в России автомобилей с «автоматами»

Москва, 29 августа. Эксперты «Автостата» назвали топ-10 самых популярных автомобилей с автоматической трансмиссией. На первом месте оказалась Kia Rio.

Машины с АКПП удобны в городских джунглях. Доля продаж таких авто в 2020 году составила 65%. Больше всего было продано Kia Rio (28,4 тысячи единиц).

На второе место опустился кроссовер Hyundai Creta. Он всего немного уступает Kia — 22,9 тысячи авто уже продано. В тройке лидеров оказался кроссовер Toyota RAV4 (14,9 тысячи единиц).

Далее в десятку попал Hyundai Solaris, у него стоит такая же шестиступенчатая трансмиссия, как у лидеров рейтинга. За полгода дилеры реализовали 14,5 тысячи машин этой марки.

На пятой строчке застрял Volkswagen Polo, который фигурирует почти в каждом топ-листе. У российского автолюбителя к по-прежнему есть интерес к этой модели.

Эксперты включили в список и кроссовер Volkswagen Tiguan, его купили более 12 тысяч человек. На седьмом месте прочно закрепилась Toyota Camry. Седан выбрали 11,3 тысячи человек.

Замыкают десятку Kia Sportage, Skoda Oktavia и Skoda Rapid.

Ранее сообщалось, что в Германии цены на российскую «Ниву» выросли вдвое. Автомобили продаются в автоцентре в коммуне Паншвиц-Кукау.