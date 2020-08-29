Задорожная поделилась с фанатами редкими снимками с возлюбленным

Москва, 29 августа. Известная актриса, певица, телеведущая и модель Анастасия Задорожная в преддверии дня рождения поделилась с поклонниками редкими кадрами с возлюбленным.

Звезда сериалов «Простые истины» и «Клуб» не любит афишировать свою личную жизнь. Поэтому на редкие фотографии и посты на эту тему фанаты встречают с большим восторгом.

Задорожная 30 августа будет отмечать 35-летие. В честь дня рождения она опубликовала в Instagram несколько черно-белых снимков вместе со своим избранником.

«Очень много кайфа во всем этом. Напоминалочка самой себе о том, как год назад мне «намекнули», кто самая-самая», — написала актриса, добавив хештег «70 на двоих».

Трогательные снимки умилили подписчиков певицы в социальной сети. Они осыпали пару комплиментов и пожелали им счастья и взаимопонимания.

«Можно бесконечно вами любоваться», — отреагировала karanadze_n.

«Счастье в живом виде», — отметил aleksandr.makovozov.

Ранее внимание пользователей Сети привлекло заявление известной телеведущей Регины Тодоренко. Она заинтриговала поклонников, намекнув на вторую беременность. У Тодоренко и певца Влада Топалова есть сын Миша. Фанаты не исключили, что у мальчика скоро появится братик или сестричка.