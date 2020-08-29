Москва, 29 августа. Москва больше не намерена терпеть недопустимые провокации со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), которые были организованы киевскими властями, и готовится в значительной степени ужесточить свою внешнюю политику в отношении Киева, считает известный российский журналист Андрей Бабицкий.

В статье, опубликованной на сайте «Украина.ру», он указал на последствия, которые грозят Украине из-за попыток дестабилизации ситуации в России. Бабицкий подробно проанализировал интервью президента РФ Владимира Путина, которое вышло в эфире телеканала «Россия 24», и пришел к выводу, что Москва готовится ужесточить свою внешнюю политику в отношении Украины после серии неприемлемых провокаций со стороны СБУ. По мнению журналиста, Киеву будет дан достойный ответ, а также кардинально изменен взгляд на важные двухсторонние вопросы.

Журналист обратил внимание, что в своем интервью Путин дал четко понять — за провокации СБУ несет прямую ответственность президент Украины Владимир Зеленский. Москва же может полностью приостановить любые контакты с Киевом и украинским лидером в связи с полной утратой доверия.

«Это еще одна причина (их множество), почему Владимир Зеленский может забыть о встрече в нормандском формате на высшем уровне. Нормандский формат вообще может быть приостановлен ввиду полной утраты доверия российского президента к украинскому коллеге», – указал Бабицкий.

По мнению журналиста, Москва уже сделала определенные выводы из ситуации с провокациями со стороны СБУ. Это, как считает Бабицкий, означает, что Зеленского ожидает судьба его предшественника Петра Порошенко — Россия больше не намерена вести с ним какие-либо переговоры.

Ранее политолог Семен Багдасаров высказался о спецоперации СБУ в России, которая была предотвращена ФСБ. Он предупредил, что подобные действия со стороны Киева повлекут за собой серьезные последствия.