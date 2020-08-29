Москва, 29 августа. Спецслужбы РФ должны ответить на провокации со стороны Службы безопасности Украины незаметным, очень болезненным ударом, чтобы украинская сторона не могла вести подрывную деятельность на российской территории. Такое мнение высказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее представители СБУ попытались похитить одного из лидеров ополчения Донбасса из России, а после разработали провокацию с «вагнеровцами» в Белоруссии.

«На это надо ответить. Необязательно бить в рожу бейсбольной битой. Иногда можно незаметно ударить по почкам. Это гораздо болезненнее. Надо просто ответить так, чтобы в руководстве СБУ даже мысли не возникало по поводу того, что давайте попробуем на территории России», — заявил эксперт.

Гаспарян также проинформировал, что «серьезные люди» сообщили ему о возможном жестком ответе. Он последует после попытки похищения лидера ополчения, которая стала последней каплей среди украинских провокаций.

Политический обозреватель отметил, что ситуация на Украине в основном воспринимается комично. Но при этом страна незаметно превращается в Сомали в центре Европы, поскольку ее правительство не в силах ответить за собственные действия.

Ранее Федеральное агентство новостей уже публиковало материал с доказательствами того, что президент Украины Владимир Зеленский все меньше контролирует ситуацию в стране.