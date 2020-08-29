Супруга Андреева рассказала о последних днях жизни актера

Москва, 29 августа. Актриса Наталья Селезнева рассказала о последних днях жизни супруга, народного артиста СССР Владимира Андреева.

Селезнева призналась, что очень тяжело переживает потерю, поскольку лишилась не только мужа, но и друга, учителя, партнера. Вместе они прожили 52 года. Андреев многому научил возлюбленную в профессиональном плане.

По словам актрисы, супруг в последнее время неважно себя чувствовал. Но никто не предполагал, что день рождения, прошедший 27 августа, станет последним в жизни театрального режиссера, сценариста и педагога. Селезнева приехала к мужу на дачу и привезла ему поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и «фантастическое» письмо от актера Олега Меньшикова.

Накануне смерти мужа Селезнева отправилась в Москву. Поездка была срочной, на кухне лопнул шланг стиральной машины, артисты затопили соседей.

«Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи… Его больше нет», — вспомнила актриса.

Напомним, что народный артист СССР скончался 29 августа, спустя два дня после празднования 90-летнего юбилея. В разговоре с телеканалом «360» заслуженный деятель искусств России Максимилиан Немчинский назвал Андреева «человеком-театром», отметил его доброжелательность и профессионализм.

Прощание с артистом запланировано на 2 сентября, оно должно пройти в театре им. М. Н. Ермоловой, передает НСН. Похороны состоятся в тот же день на Троекуровском кладбище.

Как рассказал представитель семьи артиста, Андреев страдал ишемической болезнью сердца и перенес микроинсульт.