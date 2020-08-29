Пилоты боевой авиации отработали демонстрационные полеты на «Армии-2020»

Кубинка, 29 августа. Демонстрационные полеты боевой авиации завершились на аэродроме Кубинка в Подмосковье, сообщили в пресс-центре Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Участникам форума показали более 70 образцов авиатехники. Самолеты и вертолеты были выставлены на открытой площадке, их также задействовали в летной программе и в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.



В динамическом показе участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-35М, Ми-8АМТШ, пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Общую программу отработали группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». На форуме выступила группа «Первый полет» на самолетах Як-52 и абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина на самолете Extra.

Впервые на «Армии-2020» летную программу на девяти истребителях представили пилоты «Стрижей». Программу обновили и летчики «Русских витязей», они выступали на Су-35С и Су-30СМ.

Обе группы летают на подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же самолетах выполняются боевые задачи с поражением целей.

В общей сложности для участия в динамическом показе привлекались 23 единицы авиатехники. В течение всего форума пилоты налетали около 70 часов.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин оценил форум «Армия-2020». По его мнению, на мероприятии ведутся научно-политические дискуссии высокого уровня, а также представлена перспективная российская техника.