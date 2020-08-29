Монтян призвала Россию выбить Запад с Украины

Киев, 29 августа. Россия обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы вернуть Украину в сферу своего геополитического влияния, не прибегая к военным действиям. Такого мнения придерживается украинский блогер, адвокат и общественник Татьяна Монтян.

Монтян подробно рассказала о стратегии, с помощью которой Россия может быстро и эффективно развернуть политическую ситуацию на Украине в удобное для себя положение. Речь идет о действенном методе, который не потребует применения военной силы и развязывания крупного конфликта в регионе.

По ее словам, Москве необходимо лишь активизировать пророссийскую общественность, преобладающую во многих украинских городах. Эта политическая сила способна будет консолидироваться, вернуть страну в сферу геополитического влияния России и выбить Запад с Украины без войны.

Эксперт уверена, что если Москва откажется от использования подобной стратегии, то Запад продолжит дестабилизировать обстановку в других странах на границе с Россией, создавая так называемый «русофобский пояс» на западных рубежах. Она считает, что Москве давно пора дать отпор Западу.

«Как можно, имея огромное количество пророссийски настроенного населения, готового снова жить с Россией в мире и дружбе, иметь такие жалкие и убогие результаты? Признайте, что не на тех людей ставите, как Запад, который всегда признает ошибки, пусть и не всегда публично», – передает призыв Монтян «Экономика сегодня».

Ранее Монтян обратила внимание, что России, Украине и Белоруссии необходимо срочно объединиться, чтобы противостоять угрозе, исходящей от коллективного Запада. По ее мнению, страны могут создать некий военно-политический союз, который сможет дать отпор в случае возникшей опасности.