В США признали, что новая российско-китайская подлодка усилит мощь РФ и КНР

Москва, 29 августа. Новая неатомная боевая подводная лодка, которая будет разработана совместными усилиями России и Китая, позволит значительно усилить военный потенциал флотов этих стран, считают журналисты американского военно-политического журнала The National Interest.

По мнению обозревателя Калеба Ларсона, у субмарины будут уникальные возможности за счет своего небольшого размера и специальных комплексов, обеспечивающих незаметность при проведении операций различного типа. В NI уверены, что российско-китайская разработка будет превосходить американские атомные подводные лодки сразу по нескольким важным параметрам, пишет «ПолитРоссия».

Во-первых, у новой субмарины будут особые конструкторские «фишки», благодаря которым вражеские корабли не смогут обнаружить ее под толщей воды. Корпус подлодки оснастят специальными панелями, значительно уменьшающими акустическую сигнатуру.

Ларсон полагает, что двигательную установку и аккумуляторные батареи для новой субмарины, может создать Китай. Речь идет о новейшей литий-ионной системе, которая позволит значительно повысить ходовые способности боевого корабля, а также увеличить запас хода. Разработкой и поставкой вооружений для новой подлодки займется Россия. На борт будут установят российские оружейные комплексы, обладающие мощным боевым потенциалом. Речь идет о противокорабельных и стратегических ракетах, а также торпедах различного назначения.

«Это подводная лодка с китайскими кишками и русскими зубами», — заключил Ларсон.

Ранее журналисты китайского информационного издания Sohu обратили внимание на появление российской атомной подводной лодки у берегов Аляски. Речь идет о боевом крейсере «Омск», который намерено поднялся на поверхность, чтобы его обнаружили американские военные.