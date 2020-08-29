Адвокат Добровинский ответил на судебные претензии Джигурды

Москва, 29 августа. Адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения Никиты Джигурды в подлоге доказательств. Речь о видеозаписи в деле Михаила Ефремова.

Адвокат, представляющий сторону потерпевших в деле Михаила Ефремова, резко высказался о заявлении актера Никиты Джигурды. Ранее Джигурда назвал видеозапись, на которой видно как Михаил Ефремов после аварии выходит из автомобиля с водительской стороны, подлогом. Шоумен обвинил Добровинского в распространении заведомо ложных доказательств.

«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев», — прокомментировал ситуацию Дубровинский изданию «Говорит Москва».

Эльман Пашаев представляет в суде интересы Михаила Ефремова. Во время одного из заседаний актер отказался от услуг Пашаева, разбирательство на время приостановили. Спустя несколько дней Ефремов вновь нанял Эльмана Пашаева. Эксперты позже негативно высказались о подобном решении актера.

Напомним, актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В итоге аварии мужчина, управлявший фургоном Lada, скончался. В первые дни после аварии Ефремов признавал свою вину, однако позже отказался от своих слов.