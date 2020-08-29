Кушанашвили объяснил, почему Тимати не может жениться

Москва, 29 августа. Рэпер Тимати не может жениться, потому что регулярно выбирает себе в спутницы не тех девушек. Таким мнением с журналистами поделился российский журналист Отар Кушанашвили, сообщает портал «Дни.ру».

По словам журналиста, рэпер не умеет грамотно выбирать себе девушек для брака и создания полноценной семьи. Кушанашвили считает, что выбор Тимати основывается только на его сексуальных предпочтениях, но никак не на внутреннем мире девушки и ее готовности к созданию полноценного союза. Эксперт считает, что «из космоса видно», что и Анастасия Решетова, нынешняя возлюбленная Тимати, и Алена Шишкова, предыдущая избранница Тимати, не созданы для семьи.

При этом Кушанашвили признал, что артист — по-настоящему любящий отец для своих детей.

Напомним, в последнее время ходит много слухов вокруг возможного расставания пары рэпера и Instagram-модели Анастасии Решетовой. Уже несколько месяцев пара отдыхает раздельно, не выкладывая общих фото и никак не комментируя слухи о своих отношениях.

24-летняя Решетова написала в своем блоге, что сильно устала от жизни, забрала сына Ратмира и уехала во Францию на отдых к отцу рэпера. Тимати же проводил отпуск с Алисой, дочерью от другой модели, Алены Шишковой.

Поклонников пары насторожило то, что походим образом завершились последние серьезные отношения Тимати — с моделью Шишковой. Эта пара тоже сначала перестала появляться вместе на мероприятиях, а потом объявила о разрыве. Фанаты, уловив сходство двух ситуаций, начали выражать волнение за личную жизнь рэпера и матери его сына.