Протестующие вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине

Берлин, 29 августа. Участники акций протеста против ограничительных мер, введенных в Германии из-за пандемии коронавируса, вступили в столкновение с полицией у посольства России в Берлине.

Как рассказали правоохранители, протестующие не преследовали никакой политической цели. Их действия не были направлены на российское посольство.

«На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», — рассказали в полиции.

Berlin police ordered a halt to a demonstration protesting the German government's Covid-19 response, citing the crowd's failure to abide by social distancing guidelines https://t.co/M1htrR9iEb — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 29, 2020

В субботу на улицы столицы Германии вышли порядка 18 тысяч человек. Полиция пыталась остановить марш по Берлину, который состоялся на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом. Протестующие считают, что меры, принимаемые властями в борьбе с COVID-19, ограничивают их свободу. Манифестанты пришли на протестную акцию без средств индивидуальной защиты и не стали соблюдать социальную дистанцию.

Согласно последним данным, в ФРГ выявили свыше 242 тысяч случаев COVID-19.