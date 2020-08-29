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Протестующие вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине

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Протестующие вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине

Берлин, 29 августа. Участники акций протеста против ограничительных мер, введенных в Германии из-за пандемии коронавируса, вступили в столкновение с полицией у посольства России в Берлине.

Как рассказали правоохранители, протестующие не преследовали никакой политической цели. Их действия не были направлены на российское посольство.

«На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», — рассказали в полиции.

В субботу на улицы столицы Германии вышли порядка 18 тысяч человек. Полиция пыталась остановить марш по Берлину, который состоялся на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом. Протестующие считают, что меры, принимаемые властями в борьбе с COVID-19, ограничивают их свободу. Манифестанты пришли на протестную акцию без средств индивидуальной защиты и не стали соблюдать социальную дистанцию.

Согласно последним данным, в ФРГ выявили свыше 242 тысяч случаев COVID-19.

Источник: РИА Новости
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