Протестующие вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине

Берлин, 29 августа. Участники акций протеста против ограничительных мер, введенных в Германии из-за пандемии коронавируса, вступили в столкновение с полицией у посольства России в Берлине.

Как рассказали правоохранители, протестующие не преследовали никакой политической цели. Их действия не были направлены на российское посольство.

Berlin police ordered a halt to a demonstration protesting the German government's Covid-19 response, citing the crowd's failure to abide by social distancing guidelines https://t.co/M1htrR9iEb