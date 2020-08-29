Названа причина смерти Владимира Андреева



Москва, 29 августа. Актер Владимир Андреев страдал ишемической болезнью сердца и перенес микроинсульт, заявил представитель семьи артиста.

По его словам, это стало причиной смерти Андреева, сообщает Telegram-канал «Подъем». Ректор ГИТИС Григорий Заславский, близко знавший актера, рассказал, что в последние дни состояние здоровья Андреева оставляло желать лучшего. Заславский подчеркнул, что артист тяжело переживал эту «подступающую немощь».

«Фактически его уход — это такая наложившаяся на болезнь депрессия, можно сказать», — добавил он в беседе с «Пятым каналом».

Как сообщалось ранее, Андреев скончался 28 августа, через несколько дней после своего 90-летия.

На счету артиста роли в нескольких десятках фильмов, среди них «Ночной патруль», «Ультиматум», «Джамайка» и «Сказка о царе Салтане».

Одна из его последних киноработ — роль в фильме о легендарном вратаре Льве Яшине. С 1990-го Андреев был художественным руководителем театра имени Ермоловой, преподавал в ГИТИС.