Ученые выяснили, что на пригодном для жизни спутнике Юпитера есть приливы



Вашингтон, 29 августа. Американские ученые выяснили, как спутники Юпитера оказывают влияние друг на друга. Все дело в сильной гравитации.

Исследователь Хэмиш Хэй из Университета Аризоны заявил, что притяжение между спутниками даже сильнее, чем между Юпитером и его сателлитами. Его выводы были опубликованы в Geophуsical Research Letters.

Хэй смоделировал гравитационное взаимодействие между Иo, Европой, Каллисто и Ганимедом. Эффект притяжения ученый назвал «приливным резонансом».

Гравитационный эффект усиливается синхронизацией с другим спутником. Физик считает, что Ио воздействует на океан, который находится на поверхности Европы, создавая приливы.

Ученые в последние годы следят именно за Европой, поскольку считается, что этот спутник Юпитера может быть пригоден для жизни.

По некоторым оценкам, глубина океана на Европе составляет не менее 70 км. Хэй считает, что именно скорость движения океана поможет точно определить его глубину.

Ранее ученые из NASA представили макет того, как закат солнца выглядит на других планетах. Они сделали расчеты для Венеры, Марса, Урана, Титана.

Американские ученые также обнаружили аномальную магнитного поля Земли над Южной Америкой.