Диетолог перечислил составляющие идеального завтрака

Москва, 29 августа. Завтрак очень важен для организма человека, поскольку заряжает его энергией. Составляющие идеального утреннего приема пищи перечислил доцент кафедры диетологии и нутрициологии медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Альфред Богданов.

По словам специалиста, завтрак должен быть достаточно сытным, поэтому не стоит ограничиваться одним лишь творогом или омлетом. Медик подчеркнул, что «любой завтрак полезен, если он есть», однако идеальный, на его взгляд, состоит из следующих ингредиентов.

«Сложные углеводы в виде любой каши, хлеба, фруктов, а также какой-то источник белка, творог, даже сосиски или какие-то мясные продукты, бутерброд с сыром или колбасой хорошего качества, чай, кофе», — рассказал диетолог.

Богданов также высказался об овсяной каше, которую рекомендуют в качестве завтрака многие врачи и диетологи. По его словам, блюдо полезно, но не подходит людям с непереносимостью глютена. Кроме того, эта каша может вызывать метеоризм.

Ранее испанский диетолог Айтор Санчес порекомендовал есть яйца на завтрак, чтобы «зарядить» организм необходимыми питательными веществами. По его словам, это, помимо прочего, еще и простой, полезный продукт, помогающий избавиться от лишнего веса.