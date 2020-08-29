Звезда «Дома-2» призналась, что на проекте творится «жесть»

Москва, 29 августа. Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно заявила, что на проекте сейчас творится «жесть» и она находится на грани нервного срыва.

«Я не могу к сожалению, рассказать внутряк проекта, но это вообще жесть. Я хочу так, как мы жили неделю назад, полное умиротворение, уединение, душа в душу и без лишней нервотрепки. Я на перепутье», — призналась она в своем Instagram.

Черно добавила, что между участниками шоу есть настоящая дружба, но это явление очень редкое. По словам Саши, ей повезло и она смогла подружиться с еще одной участницей «Дома-2» Татьяной Строковой. Они стали по-настоящему близки.

В комментариях пользователи заявили, что устали от подобных заявлений Черно.

«С интригой уже перебор. Каждый день говорит, что у нее что-то происходит, но не говорит, что именно», — написал один из фолловеров.

Ранее своими впечатлениями от участия в «Доме-2» поделилась бывшая участница шоу Алена Рапунцель. По ее словам, вместо того, чтобы построить любовь, она расшатала свою психику.