Судьи отобрали победу у российского пилота в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии

Брюссель, 29 августа. Судьи лишили российского гонщика Никиту Мазепина в первой гонке седьмого этапа «Формулы-2» в Бельгии. В итоге пилот Hitech занял второе место.

Мазепин стартовал вторым и первым пересек линию финиша, оно после этого судьи оштрафовали россиянина на пять секунд за выдавливание с трассы пилота из Carlin Юки Цуноды.

Как отмечает телеканал RT, претензии у судей также вызвали небезопасный выезд Мазепина с пит-стопа и эпизод после финиша: россиянин сбил табличку с номером «2», когда парковался у подиума.

Еще один россиянин Роберт Шварцман из команды Prema стартовал четвертым и финишировал пятым. Артём Маркелов (HWA AG) стартовал 19-м и завершил гонку 16-м.

Напомним, победителем квалификации на Гран-при Бельгии стал Льюс Хэмилтон.