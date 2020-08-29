Стало известно, сколько платит Петросян за отдых в Сочи с молодой женой

Москва, 28 августа. Артист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова на широкую ногу отдыхают на российском курорте. Журналистам стали известны цены на услуги отеля, в котором остановилась пара.

Петросян и Брухунова остановились в престижном пятизвездочном сочинском отеле «Хаятт Ридженси Сочи». Журналистам стало известно, что номер класса «люкс» в отеле стоит около 60 тысяч рублей в сутки. Отпуск пары начался 4 дня назад. 31-летняя жена артиста регулярно пополняет ленту социальных сетей новыми снимками. На последнем она похвасталась прекрасной погодой на черноморском побережье, ранее оценила ресторан, в котором ужинала вместе с мужем.

«Если коротко, то так. Атмосферно. Вкусно. Дорого. И очень красиво. Хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами, мильфей — пять из пяти», — подписала пост Брухунова.

Пользователи Сети тут же отметили, что средний чек в ресторане составляет 7 тысяч рублей. Свой восхищенный отзыв о заведении оставил и Евгений Петросян.

Пара предпочитает отдыхать активно. В ленте Instagram нет фотографий с пляжа, зато полно снимков с прогулок влюбленных. Недавно Петросян и Брухунова посетили звериную ферму.

«Сегодня у меня была большая экскурсия на экоферме Экзархо. На высоте 450 метров над уровнем моря расположена ферма со всевозможными животными», — поделился эмоциями Евгений Петросян.

Развлечение принесло паре «часы абсолютного счастье», да и обошлось недорого. На официальном сайте организации значится, что билет стоит всего 400 рублей.

Подписчики не устают нахваливать влюбленных в комментариях. Недавно фолловеры отметили внешний вид 31-летней жены артиста и положительное преображение самого Евгения Петросяна.