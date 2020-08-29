Хазанов признан самым богатым из всех худруков театров Москвы

Москва, 29 августа. Самый большой доход в 2019 году среди всех художественных руководителей московских театров оказался у худрука «Московского государственного театра Эстрады» Геннадия Хазанова. Об этом свидетельствуют декларации, опубликованные на сайте правительства Москвы.

По официальным данным, за 2019 год Хазанов заработал 64,5 млн рублей. Худрук «Театра Эстрады» имеет в собственности квартиру в России площадью 123,1 кв. м. и одно машино-место, автомобиль BMW 730D XDRIVE, две квартиры в Латвии и в России и 70% доли нежилого помещения площадью 128,2 кв. м.

На втором месте по уровню доходов столичных худруков оказалась руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина. Она заработала 34,8 млн рублей за прошлый год.

На почетном третьем месте находится худрук театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров. Его задекларированный доход составляет 30,2 млн рублей. Также он является обладателем дачного участка и дома, половины квартиры площадью 61 кв. м. и автомобиля Chrysler Sebring Limited Convertible.

Ранее, согласно опубликованной в открытом доступе бухгалтерской отчетности компаний российских знаменитостей, самым успешным бизнесменом в отечественном шоу-бизнесе был признан Филипп Киркоров. Доходы от двух его компаний за 2019 год составили 146 млн рублей.

Также стали известны заработки российских блогеров в Instagram. Первое место в рейтинге Forbes заняла Ксения Собчак с 1,48 млн долларов за год. На второй позиции — Полина Гагарина, она заработала 890 тысяч долларов за год. Третья строчка досталась блогеру Иде Галич с 850 тысяч долларов.