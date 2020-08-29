Ученые в Перу нашли лес, который лежал под вулканическим пеплом 10 млн лет

Лима, 29 августа. Ученые обнаружили на юге Перу окаменевший лес, погребенный под пеплом вулкана около 10 млн лет назад.

Геологи исследовали плато Альтиплано. Миллионы лет назад эта местность была в два раза ниже, чем сейчас. Как пишет Science Advances, находка подтверждает теорию о резкой смене растительности и рельефа в южной части страны.

То есть тектонические подъемы в Андах происходили очень быстро. По словам научного сотрудника Смитсоновского института Карлоса Харамильо, обычно древняя растительность сохраняется в виде листьев и отдельных стволов деревьев.

Ученые впервые нашли полноценный лес с корневой системой. Первый раз такой лес был найден в американском городе Гилбоа в конце XIX века. Его нашли случайно при рытье траншеи.

Коллега Харамильо, Камила Мартинес, рассказала, что после изучения нескольких образцов деревьев они пришли к интересному выводу. Аналогов климата, который был на этом месте миллионы лет назад, уже не существует.

Тогда здесь росли деревья высотой более 30 метров. Для современных Анд такое невозможно: здесь есть растительность только до 3000 м над уровнем моря.

Найденный геологами лес был засыпан пеплом еще до полного формирования плато. Это произошло, когда его высота была всего 2 км, а не 4 км, как сегодня.

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