Юлия Савичева призналась, что довела себя до анорексии

Москва, 29 августа. Певица Юлия Савичева рассказала, как с помощью самой экстремальной диеты в своей жизни довела себя до анорексии. Историей болезненного похудения и возвращения в нормальный режим питания она поделилась с порталом «7Дней.ru».

По словам звезды, первые комплексы, связанные с лишним весом, появились у нее в двенадцать-тринадцать лет. Тогда же она и придумала себе свою первую диету.

«Можно сказать, я совсем перестала есть. Мой дневной рацион состоял из двух йогуртов или пакетика чипсов. Такое скудное питание, нагрузки в школе и танцы привели меня к анорексии. Но и тогда мне казалось, что надо продолжать худеть. Хотя еще немного, и меня пришлось бы класть в больницу», — вспоминает Савичева.

Артистка признается, что слова родителей и даже врачей не помогали ей осознать собственную болезнь. «Вразумить» певицу смог только ее будущий продюсер Максим Фадеев на проекте «Фабрика звезд», в котором Савичева принимала участие в 16 лет.

«В какой-то момент Макс Фадеев, который был тогда продюсером реалити-шоу, отозвал меня в сторону и сказал: «Ты должна питаться нормально, в противном случае тебя здесь не будет». Вот это уже подействовало, я испугалась. Стала есть то же самое, что и все остальные участники», — рассказывает экс-«фабрикантка».

Затем Савичева познакомилась с будущим мужем, который открыл для нее мир правильного питания и занятий спортом. Рацион звезды сейчас выглядит следующим образом: завтрак — чашка кофе и овсяная каша на кокосовом или натуральном молоке 1,5% жирности с медом, сухофруктами или орехами; обед — курица, овощи, рис; ужин — гречка с рыбой или курицей, ужин после 18.00 — только овощной салат.

Ранее певица призналась, что супруг иногда называет ее «ведьмой». Причиной тому являются вещие сны артистки и ее развитая интуиция.