В США опасаются нового российского «убийцы танков»

Вашингтон, 29 августа. Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу оценил новейший российский дальнобойный комплекс «Гермес», представленный на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», и пришел к выводу, что «убийца танков» из РФ способен уничтожить западный танк с гарантией практически в 100%.

«Персонаж греческой мифологии Гермес был посланником богов. Недавно появившийся в России дальнобойный комплекс нового поколения «Гермес» способен отправить миру мощное послание, поскольку одна его сверхзвуковая ракета, по словам разработчиков, способна уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией», — приводит фрагмент из публикации журналиста «ПолитРоссия».

По словам Сучиу, эффективность «Гермеса» обусловлена тем, что он включает несколько разведывательных и наводящих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые помогают обнаружить цель. Кроме того, комплекс оснащен компактным боевым модулем с пусковыми установками для шести ракет и может вести залповый огонь по шести целям одновременно, уточняет обозреватель NI.

«Гермес» может быть использован не только против вражеских бронетанковых сил. Ожидается, что он будет также эффективен против командных или штабных машин, центров связи и складов», — указывает автор.

Журналист предупреждает, что боевой модуль может быть установлен на любом шасси, в том числе и на бронетехнике. Благодаря этому существующие платформы становятся куда более опасными для противника.

Американский обозреватель обратил внимание и еще на одно важное преимущество российской системы.

«Гермес», имеющий автономную систему наведения ракет, действующую по принципу «выстрелил и забыл», также способен вести огонь с беспилотных летательных аппаратов и морских платформ. Это могло бы изменить правила игры на мировой арене вооружений», — полагает Сичиу.

По мнению журналиста, уникальные возможности российского комплекса бросают серьезный вызов израильской системе «Спайк». Даже знаменитая американская противотанковая система Javelin выглядит на его фоне безнадежно устаревшей.

Ранее Сучиу писал о беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата». Он отметил, что его создателям удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением.