Украинские эксперты продолжают обсуждать жуткий инцидент с нападением радикалов из «Нацкорпуса» на микроавтобус с активистами ОПЗЖ под Харьковом. По их мнению, этот вопиющий случай наглядно показал, что режим Владимира Зеленского все меньше контролирует ситуацию в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Напомним, 27 августа в Харьковской области, возле города Люботин, два десятка радикалов из группировки «Национальный корпус» напали на микроавтобус с активистами организации «Патриоты за жизнь», разбив окна и обстреляв его из травматического оружия. В итоге два человека получили серьезные ранения и находятся в клинике. Сотрудники Нацполиции задержали радикалов по горячим следам, и Харьковский суд избирает им меру пресечения.

Этот инцидент буквально всколыхнул украинское общество, привыкшее, казалось бы, ко всему. Граждан в инциденте под Харьковом поразил вовсе не масштаб насилия и не дерзость нападавших. Политологи и простые украинцы отметили главный момент — нападение нацистов на микроавтобус, мирно ехавший по трассе, означает, что отныне никто из граждан не может чувствовать себя в безопасности. То есть отныне радикалы могут в любой момент наброситься на человека прямо на улице, избить его до полусмерти или расстрелять из «травмата».

При этом самих националистов, возможно, за это потом даже задержат полицейские — на некоторое время, после чего выпустят. Но в итоге им вряд ли светит за это суровое наказание: как показали соцопросы, почти никто из граждан не верит в справедливость украинских судов. Как считает киевский юрист и блогер Максим Могильницкий, количество инцидентов типа харьковского приблизилось на Украине к критической массе. Украинские власти полностью утратили монополию на насилие.

«Весть о нападении на автобус под Харьковом каких-нибудь шесть-семь лет назад до глубины души потрясла бы всю Украину. Уже сегодня граждане требовали бы отставки главы МВД, а президент и генпрокурор наперегонки брали бы дело под личный контроль, — отметил Могильницкий. — Теперь же у нас террористы, минеры, убийцы и бандиты бегают по Киеву стадами. О том бардаке, что творится в регионах, и подумать страшно — если не избиение, то захват заложников, если не убийство, то минирование и так далее. Каждый раз беспредел в течение пары дней активно обсуждается на ток-шоу и обывательских кухнях. Политики и общественники ловят на этом хайп, делая вполне разумные заявления. Но затем, по прошествии недели, все возвращается на круги своя. Затем снова — полный трэш, снова болтовня о его недопустимости и так далее».

Эксперт отметил — с теми негодяями, которые творят весь этот беспредел и которых опекает власть, силовики традиционно играют в «спортивную рыбалку». То есть такую, где рыбу сначала ловят, а потом неизбежно отпускают, не причинив ей ни малейшего вреда.

«Если же дело очень уж громкое, то могут взять под стражу и какое-то время симулировать расследование. Но даже этих отпустят, когда «уляжется пыль». Где же пресловутая неотвратимость наказания? Ее нет на Украине! Президент Зеленский заявил — украинцы, мол, «должны вспомнить о том, что в стране имеется полиция». Но если о полиции нужно «вспомнить», то ее сейчас у государства нет, и это хорошо известно парламенту. Не зря депутаты поднимают вопрос о необходимости внесения изменений в уголовный кодекс. Полиция, дескать, «не должна более квалифицировать бандитизм и терроризм как хулиганство». Вот так открытие в 2020 году! Они заметили, что правоохранителей у нас либо нет, либо госконтроль над силовиками полностью утрачен. То есть нужно менять законодательство, чтобы привести в чувство эту неконтролируемую шайку», — заключает Могильницкий.

Сергей Шабовта, эксперт по безопасности, подчеркнул — случай под Харьковом был действительно вопиющим.

«Средь бела дня в людном месте расстреляли людей и разгромили автобус, в котором они ехали! Людей забивают, как стадо животных, копытами, это страшно видеть и невозможно комментировать! А придавать этому некий легкий флер «хулиганства», как пытались делать в МВД, — цинично и бесчеловечно, — отметил Шабовта. — На сегодня радикалы — не просто, как насекомые, сами по себе существуют и ползают где-то — они служат государству. И власть, не понимая страшных перспектив для украинского общества, продолжает поощрять этот процесс».

В нападении под Харьковом проявилась сама сущность радикализма — он рано или поздно должен был перейти к кровавым расправам, констатировал Шабовта.

«В июнем у нас уже был этап, когда началась откровенная и циничная бойня активистов Партии Шария — за то, что они посмели объявить, что нельзя нападать на журналистов, и вышли с этим лозунгом под офис президента. И никакой реакции, никаких массовых арестов радикалов за этим не произошло. Следующим этапом стало тотальное преследование ОПЗЖ. Мы видим неоднократные нападения на офисы, попытки избиения лидеров», — подчеркнул эксперт по безопасности.

Шабовта напомнил — Украина уже сегодня занимает первое место в Европе по уровню преступности, и радикализм эту преступность только подпитывает.

«Можно говорить, что криминальный мир и радикалы абсолютно едины между собой. Они едины в своей фашистской идеологии, в неуважении морали украинского общества. Но что самое страшное — разгул этой вольницы рано или поздно начинает встречать отпор самого общества, которое начинает самоорганизовываться и защищать себя, — подчеркнул аналитик. — За последние пять-шесть лет в стране не было ни единого случая, чтобы проблема радикализации, которая в Европе вызывает колоссальную тревогу, решалась. Несколько недель назад ПАСЕ сделала официальное заявление о том, что они готовы создать специальную миссию, чтобы ехать к нам и разбираться, что же у нас творится с радикализмом».

Европа, в отличие от Украины, прекрасно знает, к чему приводит радикализм — все начинается с черных рубашек, а заканчивается фашизмом, который развязал Вторую мировую войну, напомнил эксперт.

«Последствия для Украины, с точки зрения ее международного авторитета, будут катастрофическими. Мы и так уже в восприятии очень многих европейских лидеров — «страна-изгой». Даже про Белоруссию уже говорят, что «она не должна превратиться во вторую Украину». Мы страна, в которой бессовестно и цинично расправляются с ценностями, которые в Европе имеют статус безусловных. У нас возродили культ нацистских лидеров и уже пытаются отмечать их дни рождения. Этот бред вызывает оторопь в Европе, которая крайне жестко подавляет проявления неофашистской идеологии в своих странах. Сейчас Украина стоит на пороге очень тревожных событий. Если в ближайшее время правоохранители по прямому указанию президента не предпримут меры, то у нас могут начаться катастрофические вещи, когда люди просто пойдут с ломами и дубинами друг на друга», — предупредил он.

Известный украинский общественник и блогер Владимир Чемерис считает, что в последние месяцы новая власть в лице режима Зеленского так же, как и их предшественники, начала использовать ультраправых.

«Атака на автобус под Харьковом — это не отдельный, частный случай, это часть системы. Мы видим по всей Украине системные нападения нацистов из «Нацкорпуса» на представителей оппозиции, в первую очередь — на членов ОПЗЖ и Партии Шария. При этом в среде ультраправых есть два тренда. Одни ориентируются на Порошенко, который хотел бы возглавить все правое движение. Другие все чаще получают заказы на акции от представителей действующей власти, и это особенно тревожная тенденция. Как оказалось, идя на выборы, режим Зеленского вовсе не собирался бороться с националистами. И теперь, почти не скрываясь, использует их в определенных ситуациях — например, в борьбе с политическими противниками из ОПЗЖ», — подчеркнул Чемерис.

Эксперт добавил, что сам «Нацкорпус» можно считать ультраправой организацией, хотя по меркам Европы она имеет все черты нацистской.