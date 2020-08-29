Украинские эксперты продолжают обсуждать жуткий инцидент с нападением радикалов из «Нацкорпуса» на микроавтобус с активистами ОПЗЖ под Харьковом. По их мнению, этот вопиющий случай наглядно показал, что режим Владимира Зеленского все меньше контролирует ситуацию в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.
Напомним, 27 августа в Харьковской области, возле города Люботин, два десятка радикалов из группировки «Национальный корпус» напали на микроавтобус с активистами организации «Патриоты за жизнь», разбив окна и обстреляв его из травматического оружия. В итоге два человека получили серьезные ранения и находятся в клинике. Сотрудники Нацполиции задержали радикалов по горячим следам, и Харьковский суд избирает им меру пресечения.
Этот инцидент буквально всколыхнул украинское общество, привыкшее, казалось бы, ко всему. Граждан в инциденте под Харьковом поразил вовсе не масштаб насилия и не дерзость нападавших. Политологи и простые украинцы отметили главный момент — нападение нацистов на микроавтобус, мирно ехавший по трассе, означает, что отныне никто из граждан не может чувствовать себя в безопасности. То есть отныне радикалы могут в любой момент наброситься на человека прямо на улице, избить его до полусмерти или расстрелять из «травмата».
При этом самих националистов, возможно, за это потом даже задержат полицейские — на некоторое время, после чего выпустят. Но в итоге им вряд ли светит за это суровое наказание: как показали соцопросы, почти никто из граждан не верит в справедливость украинских судов. Как считает киевский юрист и блогер Максим Могильницкий, количество инцидентов типа харьковского приблизилось на Украине к критической массе. Украинские власти полностью утратили монополию на насилие.
«Весть о нападении на автобус под Харьковом каких-нибудь шесть-семь лет назад до глубины души потрясла бы всю Украину. Уже сегодня граждане требовали бы отставки главы МВД, а президент и генпрокурор наперегонки брали бы дело под личный контроль, — отметил Могильницкий. — Теперь же у нас террористы, минеры, убийцы и бандиты бегают по Киеву стадами. О том бардаке, что творится в регионах, и подумать страшно — если не избиение, то захват заложников, если не убийство, то минирование и так далее. Каждый раз беспредел в течение пары дней активно обсуждается на ток-шоу и обывательских кухнях. Политики и общественники ловят на этом хайп, делая вполне разумные заявления. Но затем, по прошествии недели, все возвращается на круги своя. Затем снова — полный трэш, снова болтовня о его недопустимости и так далее».
Эксперт отметил — с теми негодяями, которые творят весь этот беспредел и которых опекает власть, силовики традиционно играют в «спортивную рыбалку». То есть такую, где рыбу сначала ловят, а потом неизбежно отпускают, не причинив ей ни малейшего вреда.
«Если же дело очень уж громкое, то могут взять под стражу и какое-то время симулировать расследование. Но даже этих отпустят, когда «уляжется пыль». Где же пресловутая неотвратимость наказания? Ее нет на Украине! Президент Зеленский заявил — украинцы, мол, «должны вспомнить о том, что в стране имеется полиция». Но если о полиции нужно «вспомнить», то ее сейчас у государства нет, и это хорошо известно парламенту. Не зря депутаты поднимают вопрос о необходимости внесения изменений в уголовный кодекс. Полиция, дескать, «не должна более квалифицировать бандитизм и терроризм как хулиганство». Вот так открытие в 2020 году! Они заметили, что правоохранителей у нас либо нет, либо госконтроль над силовиками полностью утрачен. То есть нужно менять законодательство, чтобы привести в чувство эту неконтролируемую шайку», — заключает Могильницкий.
Сергей Шабовта, эксперт по безопасности, подчеркнул — случай под Харьковом был действительно вопиющим.
«Средь бела дня в людном месте расстреляли людей и разгромили автобус, в котором они ехали! Людей забивают, как стадо животных, копытами, это страшно видеть и невозможно комментировать! А придавать этому некий легкий флер «хулиганства», как пытались делать в МВД, — цинично и бесчеловечно, — отметил Шабовта. — На сегодня радикалы — не просто, как насекомые, сами по себе существуют и ползают где-то — они служат государству. И власть, не понимая страшных перспектив для украинского общества, продолжает поощрять этот процесс».
В нападении под Харьковом проявилась сама сущность радикализма — он рано или поздно должен был перейти к кровавым расправам, констатировал Шабовта.
«В июнем у нас уже был этап, когда началась откровенная и циничная бойня активистов Партии Шария — за то, что они посмели объявить, что нельзя нападать на журналистов, и вышли с этим лозунгом под офис президента. И никакой реакции, никаких массовых арестов радикалов за этим не произошло. Следующим этапом стало тотальное преследование ОПЗЖ. Мы видим неоднократные нападения на офисы, попытки избиения лидеров», — подчеркнул эксперт по безопасности.
Шабовта напомнил — Украина уже сегодня занимает первое место в Европе по уровню преступности, и радикализм эту преступность только подпитывает.
«Можно говорить, что криминальный мир и радикалы абсолютно едины между собой. Они едины в своей фашистской идеологии, в неуважении морали украинского общества. Но что самое страшное — разгул этой вольницы рано или поздно начинает встречать отпор самого общества, которое начинает самоорганизовываться и защищать себя, — подчеркнул аналитик. — За последние пять-шесть лет в стране не было ни единого случая, чтобы проблема радикализации, которая в Европе вызывает колоссальную тревогу, решалась. Несколько недель назад ПАСЕ сделала официальное заявление о том, что они готовы создать специальную миссию, чтобы ехать к нам и разбираться, что же у нас творится с радикализмом».
Европа, в отличие от Украины, прекрасно знает, к чему приводит радикализм — все начинается с черных рубашек, а заканчивается фашизмом, который развязал Вторую мировую войну, напомнил эксперт.
«Последствия для Украины, с точки зрения ее международного авторитета, будут катастрофическими. Мы и так уже в восприятии очень многих европейских лидеров — «страна-изгой». Даже про Белоруссию уже говорят, что «она не должна превратиться во вторую Украину». Мы страна, в которой бессовестно и цинично расправляются с ценностями, которые в Европе имеют статус безусловных. У нас возродили культ нацистских лидеров и уже пытаются отмечать их дни рождения. Этот бред вызывает оторопь в Европе, которая крайне жестко подавляет проявления неофашистской идеологии в своих странах. Сейчас Украина стоит на пороге очень тревожных событий. Если в ближайшее время правоохранители по прямому указанию президента не предпримут меры, то у нас могут начаться катастрофические вещи, когда люди просто пойдут с ломами и дубинами друг на друга», — предупредил он.
Известный украинский общественник и блогер Владимир Чемерис считает, что в последние месяцы новая власть в лице режима Зеленского так же, как и их предшественники, начала использовать ультраправых.
«Атака на автобус под Харьковом — это не отдельный, частный случай, это часть системы. Мы видим по всей Украине системные нападения нацистов из «Нацкорпуса» на представителей оппозиции, в первую очередь — на членов ОПЗЖ и Партии Шария. При этом в среде ультраправых есть два тренда. Одни ориентируются на Порошенко, который хотел бы возглавить все правое движение. Другие все чаще получают заказы на акции от представителей действующей власти, и это особенно тревожная тенденция. Как оказалось, идя на выборы, режим Зеленского вовсе не собирался бороться с националистами. И теперь, почти не скрываясь, использует их в определенных ситуациях — например, в борьбе с политическими противниками из ОПЗЖ», — подчеркнул Чемерис.
Эксперт добавил, что сам «Нацкорпус» можно считать ультраправой организацией, хотя по меркам Европы она имеет все черты нацистской.
«У нас на Украине все настолько сместилось, что, например, то, что в Германии считается ультраправым и нацистским и подпадает под арест и запрет, у нас считается чуть ли не «проукраинским», «патриотическим» и так далее. То есть у нас бытовыми стали настолько чудовищные вещи, что, говорят, ПАСЕ направляет на Украину специальную мониторинговую миссию для исследования этих нападений. И депутаты Европарламента, и даже члены Палаты представителей в Конгрессе США открыто говорят об откровенном нацизме, который процветает на Украине. А у нас он считается абсолютно нормальным и патриотичным. И вот вам результат», — резюмировал Чемерис.