Трамп признался, что хотел бы видеть на посту президента США женщину

Вашингтон, 29 августа. Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы видеть во главе Белого дома женщину, но только не кандидата в вице-президенты от демократов Камалу Харрис. Об этом сообщило издание The Hill.

На митинге в Нью-Гэмпшире Трамп отметил, что Харрис некомпетентно ведет свою предвыборную кампанию.

«И это ваш потенциальный президент? Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путем, поскольку она некомпетентна», — заявил американский лидер.

Отметим, что в своем выступлении, которое раскритиковал Трамп, Харрис обратила внимание, что на этой неделе исполняется сто лет со дня принятия девятнадцатой поправки, которая гарантирует избирательное право для женщин. Также политик поблагодарила членов своей семьи за поддержку и кандидата на президентский пост Джо Байдена за предоставленную возможность.

Глава Белого дома также отметил, что многие американцы говорят о том, что пост президента должна занять его дочь Иванка Трамп.

«Все говорят: «Мы хотим Иванку!» И я не могу винить их», — добавил глава США.

Напомним, что ранее появились сомнения, что 77-летний кандидат в президенты от демократов Джо Байден сможет дожить до инаугурации. В связи с этим Демократическая партия США выдвинула на пост вице-президента кандидатуру 55-летней Камалы Харрис, сенатора от Калифорнии. Ранее Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз. Сейчас ее шансы на лидерство в президентской гонке оцениваются весьма высоко.