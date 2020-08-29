Две львицы в ЮАР растерзали спасшего их хозяина

Москва, 29 августа. Житель ЮАР Вест Мэтьюсон погиб во время прогулки со своими львицами. Животные напали на хозяина, спасшего их несколько лет назад.

О происшествии рассказали родственники Мэтьюсона. Его жена сообщила, что мужчина вывел диких животных на прогулку, после чего львицы накинулись на него и растерзали. Родственники пытались спасти мужчину, но безрезультатно — травмы оказались слишком серьезными.

Сноха погибшего поделилась мнением о происшествии. Она считает, что львицы не хотели причинить вред своему хозяину, а затеяли жестокую игру. Свои доводы она подкрепляет тем, что животные не стали есть мясо человека.

После нападения, львиц усыпили специальными препаратами и перевезли в специализированный центр для диких животных.

Двух львиц известный в ЮАР зоозащитник Вест Мэтьюсон спас несколько лет назад. Он смог забрать их с фермы, где животных разводили для охоты. После этого львицы жили в сафари-парке Веста Мэтьюсона, известного среди местных жителей как «дядюшка Вест». СМИ сообщают, что ранее львицы уже нападали на человека. Несколько лет назад они выбрались из вольера и напали мужчину, работавшего на соседнем участке.