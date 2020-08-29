Экономист назвал условия для получения прибавки к пенсии с 1 сентября

Москва, 29 августа. Часть российских пенсионеров с 1 сентября начнут получать прибавку в размере 25% от фиксированной части пенсии. О том, кого коснется это нововведение, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам экономиста, речь у определенной категории сельских пенсионеров. С начала осени они начнут получать прибавку в размере 1421 рубля, что примерно равно 25% фиксированной части пенсии.

Сафронов подчеркнул, что в вопросе индексации пенсионных выплат самым главным остается наличие денежных средств. Эксперт напомнил, что бюджет ПФР имеет два основных источника пополнения. Во-первых, это взносы, которые платят работодатели за своих сотрудников от фонда оплаты труда, а во-вторых, это средства из федерального бюджета. Из них как раз покрываются расходы на индексацию.

«Таким образом, повышение базовой пенсии отдельным категориям пенсионеров <...> реализуется в рамках федерального законодательства», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, о том, что этой осенью индексация выплат затронет сельских пенсионеров, ранее сообщали и в Пенсионном фонде России. В ведомстве уточняли, что с 1 сентября этого года увеличенные выплаты будут получать пенсионеры по старости, которые проживают в сельской местности и имеют не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.

Сафронов отметил, что ежегодная индексация пенсионных выплат была заложена в федеральный бюджет. Он также напомнил, что все гарантии формирования индексации пенсий не реже одного раза в год были закреплены в одной из поправок к Конституции РФ. Помимо этого, эксперт обратил внимание и на существующие в России обязательное социальное страхование, адресную социальная поддержка граждан, а также индексация социальных пособий.

В совокупности все эти факторы позволяют государству выполнять свои обязательства перед россиянами вне зависимости от того, имеется ли у ПФР нужный объем средств за счет страховых взносов.

«Уровень зависимости ПФР от федерального бюджета поднялся с 31% до 49%», — добавил он.

Сафронов подчеркнул, что сейчас государство уделяет большое внимание сельским пенсионерам, и размер их пенсионных выплат пытаются привязать к текущему уровню заработных плат.