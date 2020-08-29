Стали известны города РФ, в которые сильно подешевели авиабилеты на осень

Москва, 29 августа. Сервис путешествий Туту.ру изучил цены на авиабилеты по России на осень и определил направления, по которым стоимость средних чеков снизились больше всего.

Специалисты проанализировали данные по билетам из Москвы, оформленным с 1 июля по 25 августа и вылетами с 1 сентября по 30 ноября. Стало известно, что рекордсменом по падению среднего чека стал Орск Оренбургской области. В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, а теперь — 3432 рубля.

Также более, чем в два раза, подешевели перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

Стоимость билетов в Екатеринбург, Уфу, Пермь и Иркутск снизилась на 40–45%. В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ — на 30-35%.

Более бюджетными стали и некоторые направления из Петербурга. Будущей осенью из Северной столицы можно отправиться в Геленджик в среднем за 5940 рублей вместо 8778. Добраться до Сочи также теперь дешевле. По оценкам аналитиков, на 27%.

Однако больше всего из города на Неве в цене упали билеты до Саратова. Прошлой осенью туда можно было улететь за 10 184 рубля, а этой — уже за 4068 рублей. В тройку сильно подешевевших направлений из Петербурга также вошли Ульяновск и Воронеж.

Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека произошло по авиабилетам из Воронежа (22%), Челябинска (21%) и Нижнего Новгорода (19%).

Вместе с тем падения цен на авиабилеты за рубеж после открытия границ россиян призвали не ждать. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Владимир Канторович в интервью телеканалу «360» объяснил, что приятного снижения стоимости не произойдет, так как спрос будет очень высоким.