Дочь Маликова возмутила Сеть «платьем невесты» на свадьбе сына Валерии

Москва, 29 августа. Дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания появилась на свадьбе своего друга, сына артистки Валерии Арсения Шульгина в шикарном платье, но вопреки ожиданиям оказалась в центре не шквала комплиментов, а критики. Наряд девушки в Сети сочли «неподобающим» такому торжеству.

Церемония бракосочетания младшего сына Валерии и Лианы Волковой состоялась накануне в Кутузовском ЗАГСе. Разделили счастливое событие с молодоженами многие звезды шоу-бизнеса. Появилась на мероприятии и дочь Маликова.

Девушка выбрала для выхода в свет белоснежное платье в пол, которое вызвало недоумение и даже возмущение у пользователей социальной сети Instagram. Комментаторы стали теряться в догадках, неужели Маликова пыталась затмить собой невесту или и вовсе претендовала на место избранницы Шульгина.

«На свадьбе в белом должна быть только невеста… Гости в белом — это некрасиво!» — сделала девушке замечание пользователь под ником vrn_olga, а также несколько других комментаторов.

Отметим, что белоснежный наряд Маликовой был продиктован дресс-кодом, который обозначили перед торжеством влюбленные. Например, певица Валерия появилась на свадьбе в кремовом платье, которое было дополнено деловым пиджаком того же тона. Невеста же выбрала для церемонии объемное платье молочно-кремового оттенка. Шульгин остановился на черном смокинге.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео с пышной свадьбы.