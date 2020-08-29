Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дочь Маликова возмутила Сеть «платьем невесты» на свадьбе сына Валерии

645
0 Оставить комментарий

Дочь Маликова возмутила Сеть «платьем невесты» на свадьбе сына Валерии

Москва, 29 августа. Дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания появилась на свадьбе своего друга, сына артистки Валерии Арсения Шульгина в шикарном платье, но вопреки ожиданиям оказалась в центре не шквала комплиментов, а критики. Наряд девушки в Сети сочли «неподобающим» такому торжеству.

Церемония бракосочетания младшего сына Валерии и Лианы Волковой состоялась накануне в Кутузовском ЗАГСе. Разделили счастливое событие с молодоженами многие звезды шоу-бизнеса. Появилась на мероприятии и дочь Маликова.

Девушка выбрала для выхода в свет белоснежное платье в пол, которое вызвало недоумение и даже возмущение у пользователей социальной сети Instagram. Комментаторы стали теряться в догадках, неужели Маликова пыталась затмить собой невесту или и вовсе претендовала на место избранницы Шульгина.

«На свадьбе в белом должна быть только невеста… Гости в белом — это некрасиво!» — сделала девушке замечание пользователь под ником vrn_olga, а также несколько других комментаторов.

Дочь Маликова возмутила Сеть «платьем невесты» на свадьбе сына Валерии

Отметим, что белоснежный наряд Маликовой был продиктован дресс-кодом, который обозначили перед торжеством влюбленные. Например, певица Валерия появилась на свадьбе в кремовом платье, которое было дополнено деловым пиджаком того же тона. Невеста же выбрала для церемонии объемное платье молочно-кремового оттенка. Шульгин остановился на черном смокинге.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео с пышной свадьбы.

Источник: Instagram-аккаунт Стефании Маликовой
Новости партнеров