Народный артист Владимир Андреев скончался через два дня после 90-летия

Москва, 29 августа. Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни. Актер и режиссер не дожил до своего юбилейного вечера, который был запланирован на 30 сентября.

27 августа Владимир Андреев отпраздновал 90-летие. Его поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства оценил заслуги Андреева на подмостках театра имени Ермоловой. Его спектакли назвали «настоящим событием в культуре».

Однако через два дня Андреева не стало. Артист скончался у себя на даче, причина смерти пока не называется. По данным СМИ, к 30 сентября в театре имени Ермоловой готовили юбилейный вечер Андреева.

Андреев много играл в кино. Одна из его последний ролей — в фильме о футболисте Льве Яшине, который вышел в 2019 году. Его также приглашали в сериалы. Зрители могут помнить Андреева по сериалу «Принцесса цирка» (2008 год).

Но больше всего Андреев сделал для развития российского театра. В родном для артиста театре имени Ермоловой с аншлагом шли постановки «Крейцерова соната», «Утиная охота», «Дядя Ваня».

У Андреева осталось двое детей от актрис Натальи Архангельской и Натальи Селезневой.