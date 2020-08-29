Истребители НАТО сопровождали самолеты РФ над пятью морями и океаном

Москва, 29 августа. Истребители стран НАТО сопровождали российские самолеты над пятью морями и вдоль Северного морского пути. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Полеты российских противолодочных самолетов Ту-142 выполнялись в рамках учений «Океанский щит». Экипажи пролетали над акваторией Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, а также вдоль Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Всего в учениях были задействовано 10 самолетов Ту-142.

«Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», — говорится в сообщении Минобороны.

Николай Евменов отметил, что во время полетов не были нарушены меры безопасности Международных правил использования воздушного пространства. Также главком ВМФ отметил высокий профессионализм и боевую готовность экипажей в любых районах Мирового океана и при любой обстановке.

В ходе учений «Океанский щит» всего одновременные вылеты совершили 33 самолета, 15 вертолетов и беспилотные летательные аппараты ВМФ.

Ранее в рамках учений «Океанский щит» Минобороны России показало видео с атомной подводной лодкой «Омск» и крейсером «Варяг». Именно «Омск» был замечен американскими рыболовами у берегов Аляски. О подъеме крейсера сообщали представители Вооруженных сил США.