Заболевшая Бочкарева попросила поддержки у поклонников

Москва, 29 августа. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева уже несколько дней не появлялась в Сети и после сообщений взволнованных подписчиков сообщила о болезни. Новый пост звезды с рассказом о плохом самочувствии появился в ее аккаунте Instagram.

Актриса опубликовала чувственное черно-белое фото, извинившись перед поклонниками за долгое отсутствие.

«Мне уже несколько дней нечего вам показать, поскольку я очень сильно заболела», — написала она.

По словам Бочкаревой, с каждым днем ей становится все хуже, хотя изначально диагностировала у себя лишь небольшую простуду. Актриса пожаловалась, что не может встать с кровати уже пару суток, а ее менеджеру пришлось отменить все важные встречи и съемки.

Звезда решила искать моральной поддержки у фанатов и попросила их написать ей что-то позитивное и ободряющее. По ее словам, болезнь с лекарствами и градусником лучше всего переносится в сопровождении хороших историй.

«Выздоровления вам! Попрошу монахов чтобы помолились за вас. А вы там улыбайтесь, скоро все пройдет, и вы будете дальше радовать нас своей улыбкой и прекрасным настроением. Вы нам нужны, не болейте!» — поддержал любимую артистку ruslan_pylipko. «Здоровья вам, Наталья, и терпения! Выздоравливайте поскорее», — пожелал alexandrkozlovtsev. «Выздоравливайте! Уже ждем вашу лучезарную улыбку!» — написала lena_seledtsova_.

Ранее актриса поздравила всех поклонников своего творчества и коллег с Днем кино. Сделала она это весьма пикантным образом — опубликовав фото с новых съемок, демонстрирующее пышный бюст. Подписчиков Бочкаревой уже не шокируют подобные кадры — до этого звезда продемонстрировала грудь в тесном корсете и странном парике, заявив при этом о начале эпохи матриархата.