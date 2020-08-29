Президент Южной Осетии отправил в отставку премьера и правительство

Цхинвал, 29 августа. Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев и члены его правительства отправлены в отставку. Приказ об этом подписал сегодня президент республики Анатолий Бибилов.

Временно исполнять обязанности главы кабинета министров будет Геннадий Бекоев, ранее занимавший должность вице-премьера. В пресс-службе администрации Бибилова отметили, что Пухаев подал заявление об отставке самостоятельно.

Как отмечает РИА Новости, отставка Пухаева произошла на фоне недавнего стихийного митинга в Цхинвале. Его участники требовали расследовать обстоятельства смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, которого содержали в изоляторе в рамках дела о покушении на главу МВД Игоря Наниева. Последний сейчас также отстранен от должности указом Бибилов.