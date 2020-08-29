Мировой кризис открыл перед Россией новые возможности золотодобычи

Москва, 29 августа. Последовательный рост добычи и производства золота может оказать серьезную поддержку экономике России на фоне возникновения нового мирового финансового кризиса. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Ранее специалисты американской консалтинговой компании Fitch Solutions проанализировали ситуацию на мировом рынке золота и пришли к выводу, что Россия продолжит наращивать добычу. По их оценкам, уже к 2029 году страна может стать крупнейшим золотодобытчиком в мире, обогнав по производству драгоценного металла Китай. Добыча при этом вырастет до 15,5 млн унций.

Ордов, комментируя это, заявил, что мировой финансовый кризис открыл перед РФ новые возможности, и страна их не упустит. По его словам, российские золотодобывающие компании продолжат наращивать разработку месторождений и производство золота, поскольку Центробанк РФ охотно скупает их продукцию по справедливой цене.

«Показатели этой отрасли Российской Федерации не будут изменяться вслед за стоимостью драгоценного металла — добыча продолжится до тех пор, пока цена золота не упадет ниже себестоимости», — объяснил экономист в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт рассказал, что наращивание добычи золота и пополнение золотовалютных запасов обеспечивает государству стабильность экономического развития. Кроме того, вложение в этот драгоценный металл позволяет не только обеспечить защиту от возможных санкций со стороны США, но и избавиться от долларовых активов.

«Золото как некий спекулятивный актив применяется в широком диапазоне, а его стоимость может очень легко снизиться или вырасти. Но даже в случае положительного изменения цены оно постепенно перестает выполнять функции стабилизирующего и высоконадежного актива», — резюмировал эксперт.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов подробно объяснил стратегию России, по которой страна наращивает свои золотые запасы. Он обратил внимание, что Москва с помощью подобного инструмента может минимизировать валютные риски.