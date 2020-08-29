Доктор Мясников назвал лучший способ продлить жизнь

Москва, 29 августа. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал занятия спортом лучшим способом продлить жизнь.

«В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», — сказал он.

Как передает НСН, доктор посоветовал отказаться от использования лифтов, а также перестать покупать продукты впрок. До магазина он порекомендовал добираться не на транспорте, а устраивать пусть и короткие, но пешие прогулки. Таким образом будет проще добиться дефицита калорий, а также исчезнет страх, что закупленная в большом объеме пища испортится, объяснил телеведущий.

Мясников также посоветовал простой способ увеличить физические нагрузки: не доезжать до нужной остановки, а проходить оставшееся расстояние пешком, передает «ФедералПресс».

Врач ранее перечислил продающиеся в аптеках «бесполезные», на его взгляд, лекарственные препараты. В список Мясников включил не только иммуномодуляторы, но также сосудоукрепляющие, гепатопротекторы, пробиотики и БАДы.

Тем временем врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала обратить внимание на пользу велосипедных прогулок. По словам специалиста, поездки по 30 минут три раза в неделю дадут организму нужную нагрузку и уберегут от онкологии и других серьезных заболеваний.