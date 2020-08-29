Монсон заявил, что готов стать депутатом Госдумы

Санкт-Петербург, 29 августа. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон готов стать депутатом Государственной думы России. Об этом он рассказал в программе «Милонов-шоу» на ФАН-ТВ.

Депутат Красногорска Джефф Монсон в беседе с Виталием Милоновым предположил, что может стать депутатом Госдумы России или занять другую должность, чтобы продолжать помогать людям. Монсон заявил, что часто размышляет по этому поводу. К разговору о дальнейшей политической деятельности собеседника подтолкнул Виталий Милонов.

«Есть ли в планах дальнейшее политическое развитие? Станем может коллегами в Государственной думе?» — спросил Милонов.

В первую очередь политического повышения Монсон хочет, чтобы иметь больше возможностей помогать людям. В пример он привел спортивные школы, которые работают под его началом в Красногорске и Уфе. Также Монсон рассказал, что мечтает открыть приют для сирот, создать спортивный детский дом.

«Да, я хочу расширяться. Будь то какая-то возможность работать депутатом Госдумы, или же, это будет простая административная должность. Я бы очень этого хотел», — заявил Монсон в диалоге с Милоновым.

Также Монсон подчеркнул, что в своей работе хочет выйти за пределы Подмосковья.

«Мы добились отличных успехов в Красногорске. Но нужно сделать еще больше. Я хочу работать в больших масштабах, с еще большим количеством людей. Не только из этого города», — рассказал «Снеговик».

Джефф Монсон был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск в сентябре 2018 года. За несколько месяцев до этого он получил российское гражданство. В ходе недавней пресс-конференции Монсон рассказал, что помогает дольщикам в Подмосковье и принимает участие в разработке проекта по раздельному сбору мусора в Красногорске.