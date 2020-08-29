Лена Миро одобрила решение Брэда Питта не возвращаться к Джоли и Энистон

Москва, 29 августа. Известный блогер и светский хроникер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро, полностью одобрила новую возлюбленную голливудского актера Брэда Питта — 27-летнюю фотомодель Николь Потуральски. Миро объяснила своим читателям, почему Питт уже никогда не вернется к своим бывшим женам, актрисам Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли, в своем блоге в ЖЖ.

По словам блогера, все женщины интернет-пространства делятся на два лагеря: одни хотят, чтобы знаменитый актер вернулся к Энистон, другие — к Джоли. Но, по словам светского хроникера, «богатый мужик никогда не вернётся в старое лоно», поэтому про воссоединение этих голливудских пар можно забыть.

«Нафига Питту старая калоша Энистон в койке? Да и самой Энистон этот потрепанный алкаш в завязке не вперся. Она пожрать вкусно любит, на пляже с друзьями потусить, деньги у нее есть, профессия, в которой состоялась. Зачем ей хиппующий дедок с кучей проблем?» — рассуждает Миро.

Миро считает залогом прекрасных отношений страсть между партнерами, а не душевное родство. По словам блогера, Питт и Энистон будут и дальше дружить и общаться, но «влюбляться и миловаться» они будут явно с теми, кому хочется излить душу.

Ранее ЖЖ-блогер высказывалась на эту тему в связи с телеведущей Юлией Барановской и ее коллегой по шоу «Мужское / Женское» Александром Гордоном. Она назвала бывшую жену футболиста Аршавина «слишком старой» для своего коллеги. В качестве аргументов блогер привела возраст бывших жен телеведущего — всем им на момент замужества было не больше 20 лет.