Путин наградил орденами Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

Москва, 29 августа. Президент РФ Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и руководителя компании InfoWatch Наталью Касперскую орденами «За заслуги перед отечеством». Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Почетная награда Лебедеву присвоена за выдающиеся заслуги дизайнера.

«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева», — говорится в указе.

Кроме того, государственных наград были удостоены лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и мультипликатор Леонид Шварцман, создатель мультфильмов «Обезьянки», «Котенок по имени Гав». Оба деятеля культуры были награждены орденом Александра Невского.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году основавший «Студию Артемия Лебедева». Компания специализируется преимущественно на промышленном и городском дизайне, создании сайтов, дизайне шрифтов и систем навигации.

Наталья Касперская — соучредитель компании «Лаборатория Касперского», работающей в сфере информационной безопасности. В 2007 году Касперская возглавила компанию InfoWatch, создающую инновационные решения по защите корпораций от внутренних и внешних угроз.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта-испытателя Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной космонавтики.