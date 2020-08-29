Российский внедорожник Lada 4x4 вдвое подорожал в Европе

Берлин, 29 августа. Внедорожники Lada 4x4 продают в Германии вдвое дороже, чем в России. Об этом сообщил автор Youtube-канала «Жизнь в Германии».

Блогер записал видео, на котором видны цены на российский внедорожник. Автоцентр, расположенный в коммуне Паншвиц-Кукау продает автомобили со склада.

Это запасы, которые остались до прекращения поставок с АвтоВАЗа. На стоянке находится Lada 4x4 Urban с базовой и улучшенной комплектацией.

Причем «база» стоит 13,9 тысячи евро (1,2 млн рублей), улучшенный комплект продается по 14,9 тысячи евро (1,3 млн рублей). Кроссовер с дополнительным оборудованием оценили в 15,8 тысячи евро, что соответствует 1,4 млн рублей.

Другие модели Lada 4x4 продаются еще дороже. К примеру, за Bronto придется отдать 19,9 тысячи евро или 1,7 млн рублей.

Автор ролика замечает, что в Германии цены на российские автомобили очень высокие. На родине Lada продаются от 648 тысяч рублей и выше.

Напомним, что АвтоВАЗ не поставляет свои машины в ФРГ в связи с ужесточением экологических стандартов. Поклонники российских машин в Германии неоднократно обращались к правительству с петиций с просьбой разрешить продажу Lada в Европе.

Ранее британские эксперты составили рейтинг автомобилей-долгожителей. На шестой строчке оказалась «Нива» (Lada 4x4). Западные эксперты отметили и российские «Жигули».